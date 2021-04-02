Полиция разыскивает пропавшую 15-летнюю школьницу

Латгальское региональное управление полиции (Резекненский участок) разыскивает Веронику Линину (2006 г.р.), которую в последний раз видели 25 марта, когда она выходила из Тискадского детского дома (Вецружина, волость Силмалас).
Девочка может находиться в Риге (окрестности торгового центра Origo) или в Олайне.
Ее приметы: рост 158 — 160 см, среднего телосложения, волосы черные, кончики — коричневые.
Была одета: темно-синяя зимняя куртка с капюшоном, черные джинсы, кроссовки.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 29466037 или 110.