Полиция разыскивает пропавшую без вести 13-летнюю девочку

Госполиции сообщила о том, что 21 июня вышла из дома в Риге на ул. Тапешу и до сих пор не вернулась Джасмина Войтенко 2007 года рождения, сообщает LETA со ссылкой на Госполицию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Рост девочки — 1 м 60 см, хрупкого телосложения, черные волосы ниже плеч, тонкие рубцы на левой руке от запястья до локтя. Она была одета в черные шорты, светлый топ и темные туфли. С собой были взяты купальный костюм, полотенце и сменная обувь. Госполиция призывает отозваться всех, кто знает о месте нахождения этой девочки. Звонить по номеру 110.