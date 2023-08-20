Полиция разыскивает пропавшую без вести 15-летнюю девушку из Риги

Должностные лица Рижского восточного отдела Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Саманту Залите, 2008 года рождения.

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9 августа этого года около 9:00 юная девушка покинула свое место жительства в Риге, на улице Озолу, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы 15-летней Саманты Залите: рост - 150-155 см, худощавого телосложения, темно-русые длинные волосы. Была одета в белую футболку, серые спортивные штаны, серую куртку и черные спортивные туфли.

Госполиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение Саманты,

звонить по номеру 110.