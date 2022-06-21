Полиция разыскивает пропавшую без вести 21-летнюю девушку (ОБНОВЛЕНО)

Полиция Рижского Латгальского округа Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает Полину Карамышеву (2001 г.р.). 18 июня около 16.00 девушка вышла из своего дома в Риге на улице Яня Асара и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

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Также в пресс-центре Госполиции сообщили, что 18 июня, в 19.40 девушку видели на Вентспилсском шоссе, на остановке "Усма" и автозаправке

Gotika auto. ВОзможно, Полина могла ехать междугородним автобусом в сторону Риги или Вентспилса, которые курсируют после 20.00.

Полиция призывает водителей, которые 18 июня, около 20.00 проезжали мимо остановки "Усма", проверить записи видеорегистраторов, чтобы установить, нет ли на них пропавшей девушки. Информацию можно сообщать по телефонам:

67086678, 20269017 или 110.

Приметы пропавшей девушки: рост 168 см, русые волосы до плеч.

Была одета: куртка песочного цвета, черная футболка, черные джинсы, черные туфли, на руке — фиолетовый браслет с разноцветными камнями, также из украшений — серебряная цепочка с подвеской "Звезда Давида". С собой у девушки был черный рюкзак.

У девушки есть проблемы со здоровьем.

Госполиция призывает взглянуть на фотографию Полины Карамышевой и отозваться всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, позвонив по номеру 110.