Полиция разыскивает пропавшую без вести 24-летнюю девушку

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Лану Степаненкову (1996 г.р.), которую в последний раз видели 11 сентября, когда она выходила из своего дома на ул. Приежу.
Ее приметы: рост 170 см, худощавая, волосы белые.
Была одета: черная кожаная куртка, спортивные брюки с разноцветными вставками, на ногах — оранжево-красная обувь.
Разыскиваемая может находиться в окрестностях автовокзала, железнодорожного вокзала или торгового центра "Ориго".
Информацию просьба сообщать по телефону 110.