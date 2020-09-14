Полиция разыскивает пропавшую без вести 24-летнюю девушку

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Лану Степаненкову (1996 г.р.), которую в последний раз видели 11 сентября, когда она выходила из своего дома на ул. Приежу.

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Ее приметы: рост 170 см, худощавая, волосы белые.

Была одета: черная кожаная куртка, спортивные брюки с разноцветными вставками, на ногах — оранжево-красная обувь.

Разыскиваемая может находиться в окрестностях автовокзала, железнодорожного вокзала или торгового центра "Ориго".

Информацию просьба сообщать по телефону 110.