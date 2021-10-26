Полиция разыскивает пропавшую без вести девушку

Рижское региональное управление Государственной полиции разыскиевает пропувшую без вести Саманту Адриану Василевску 2006 года рождения.

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Девушку последний раз видели 23 октября в центре Риги.

Приметы девушки: рост 165 см, спортивное телосложение, темные волосы до плеч. Была одета в черную короткую куртку, черный жакет с белыми полосками, белый джемпер и голубые джинсы. Носит очки.

Полиция просит внимательно изучить фотографию пропавшей девушки. Если у вас есть какая-либо информация о том, где она может находиться, проинформаровать полицию об этом можно по телефонам 67086678, 20269017 и 110!