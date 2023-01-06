Полиция разыскивает пропавшую без вести девушку

Участок полиции "Талси" Курземского регионального Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести Кристию Фриденбергу (2007 г.р.).

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Известно, что девушка 5 января не вернулась домой в Талси. Возможно, 4 января она ехала из Колки. У девушки имеется склонность к бродяжничеству.

На девушке были темно-зеленая куртка, черные брюки, черные полусапожки.

Если вы видели Кристию или располагаете информацией, где она может находиться, просьба звонить в полицию по номеру 110.