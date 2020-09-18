Полиция разыскивает пропавшую без вести пенсионерку
Foto: Valsts policija

Рижский Земгальский участок Госполиции разыскивает пропавшую без вести женщину 1939 года рождения. Ингрида Лариса Штольт вышла из дома днем 16 сентября и не вернулась.

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Женщина проживала в Риге, по адресу улица Берзиня, 9. Около 15:00 она вышла из своего жилья и не вернулась домой.

Приметы: рост 165-170 см, полная, короткие коричневые волосы с проседью. Была одета в черные брюки, светлую куртку, шапку, черную обувь. С собой на плече была сумочка. Женщина хромает и передвигается с палочкой.

Всех, кто видел женщину, просят звонить по телефону 67085985 или 110.

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