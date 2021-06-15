Полиция разыскивает пропавшую без вести пенсионерку
Foto: Valsts policija

Добельский участок Земгальского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести Тамару Гуру 1946 г.р., которая 14 июня около 21.00 вышла из своего дома в Добеле и пропала.

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Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы светлые. Была одета в черные спортивные штаны, темно-синюю кофту с белыми полосками по бокам, на ногах - черная обувь. С собой было две сумки черного цвета. У женщины имеются проблемы с памятью, она плохо ориентируется на местности.

Если вы знаете, где может находиться пенсионерка или располагаете какой-либо другой ценной информацией, просьба звонить в полицию по номерам: 63702200, 63702228 или 110.

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