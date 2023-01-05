Полиция разыскивает пропавшую без вести пожилую женщину с собакой

Саулкрастский участок Рижского регионального управления Госполиции ищет пропавшую без вести Галину Голубеву 1939 года рождения, сообщили порталу Delfi в полиции.

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Последним известным местонахождением женщины являются окрестности “Дзирнэзерса” в Царникавской волости Адажского края, где ее последний раз видели 2 января.

У женщины худое телосложение, седые волосы средней длины, рост - 153 сантиметра.

Возможно, была одета в темные спортивные штаны, черную куртку, на голове - черная вязаная шапка. С женщиной могла быть собака породы чихуахуа.

Полиция призывает внимательно осмотреть фотографию женщины и отозваться каждого, кто владеет информацией о ее месте нахождения, сообщив по номеру телефона 67950350 или 110.