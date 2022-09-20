Полиция разыскивает пропавшую без вести рижанку

Участок полиции "Кенгарагс" разыскивает Лидию Шарий (1959 г.р.), которую в последний раз видели 18 сентября, когда она выходила из своего дома на ул. Маскавас.

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