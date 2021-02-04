Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу

Курземский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Санни Мейер (2005 г.р.), которую в последний раз видели утром 2 февраля, когда она выходила из своего дома по ул.Балта.

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Девочка может находиться в окрестностях торгового центра

Alfa или в районе Чиекуркалнса.

Ее приметы: рост 166 см, худощавая, волосы средней длины.

Была одета: коричневая куртка, черная шапка, черные сапоги. При себе была сумка.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67085928 или 110.