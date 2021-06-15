Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину с ребенком

Рижское региональное управление Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести Айву Трейбергу (2000 г.р.), которая 12 июня вместе со своей дочкой Мелисой Трейбергой (2018 г.р.) вышла из дома в Кекавском крае и пропала.

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В последний раз женщину с ребенком видели 12 июня на Имантском рынке, после чего она села в 1-й трамвай, чтобы ехать домой. Однако дома она так и не появилась.

Foto: Valsts policija

Приметы Айвы: рост 175 см, стройная, черные волосы. Была одета в светло синюю джинсовую куртку, джинсы, белый топ, на ногах - серая спортивная обувь. С собой была синяя с белым сумка.

Приметы Мелисы: рост 105 см, светлые волосы. Была одета в розовую куртку, темно-синие леггинсы, на ногах - розовые сандалии с рисунком Mickey Mouse.

Если вы видели Айву и Мелису, знаете, где они могут находиться или располагаете какой-либо другой ценной информацией, просьба связаться с полицией по номерам: 67086785, 67086678 или 110!