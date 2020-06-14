Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

Рижский Курземский участок Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести Ольгу Гжибовску 1970 г.р. В воскресенье, 14 июня женщина вышла из женского приюта на улице Эйженияс в Риге и не вернулась.

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У женщины имеются проблемы психического характера, она дезориентирована в пространстве.

Приметы пропавшей: рост примерно 1,55 - 1,60 см, среднего телосложения, короткие волосы. Была одета в серо-зеленый джемпер (на левую сторону), брюки, на ногах - резиновая обувь.

В полиции просят внимательно посмотреть на фотографию и отозваться, если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшей женщины. Звонить можно по номерам: 67070800 или 110.