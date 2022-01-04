Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину
Foto: Valsts policija

Госполиция разыскивает женщину, изображенную на фото. Если в вашем распоряжении имеется информация об этом человеке, просьба сообщать по телефонам: 63004202 или 110.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также можно обращаться в Елгавский участок Земгальского регионального управления полиции.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию