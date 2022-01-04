Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

Госполиция разыскивает женщину, изображенную на фото. Если в вашем распоряжении имеется информация об этом человеке, просьба сообщать по телефонам: 63004202 или 110.

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Также можно обращаться в Елгавский участок Земгальского регионального управления полиции.