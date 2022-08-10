Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Геноэфу Мецковскую (1969 г.р.), которая 9 августа в 4.30 часа вышла из дома на улице Коку в Риге, чтобы пойти на улицу Таллинас.

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Приметы женщины: коричневые волосы средней длины, была одета в белые брюки.

Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может находиться, просьба обращаться в полицию по номерам: 67085984 или 110.