Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции разыскивает Даце Липсбергу, которую в последний раз видели 4 августа в центре Риги.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ее приметы: рост 163 см, худощавая.

Была одета: красная майка с надписью Jordan, синие джинсы, красные кроссовки.

У женщины могут наблюдаться проблемы со здоровьем.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086610 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai