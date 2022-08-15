Полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

Рижское региональное управление полиции разыскивает Даце Липсбергу, которую в последний раз видели 4 августа в центре Риги.
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Ее приметы: рост 163 см, худощавая.
Была одета: красная майка с надписью Jordan, синие джинсы, красные кроссовки.
У женщины могут наблюдаться проблемы со здоровьем.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086610 или 110.
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