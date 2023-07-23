Полиция разыскивает пропавшую без вести жительницу Риги

Сотрудники Управления Рижского Зиемельского участка Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Ирину Лигере, 1952 года рождения.

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В последний раз Ирина Лигере выходила на связь 18 июля около 17:00, с тех пор о ней ничего не известно. Она не вернулась на место жительства в Ригу, и ее местонахождение тоже неизвестно.

Приметы пропавшей женщины: рост - 168 см, худощавого телосложения, светло-серые короткие волосы, отсутствуют передние зубы, шрам на носу. Женщина передвигается с помощью пластмассовой трости. Была одета в темно-серую куртку, длинную юбку с цветочным узором, бежевые спортивные туфли. При себе была сумка.

Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация о возможном местонахождении женщины, звонить по номеру 110.