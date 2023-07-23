Полиция разыскивает пропавшую без вести жительницу Риги
Foto: Irina Ligere

Сотрудники Управления Рижского Зиемельского участка Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Ирину Лигере, 1952 года рождения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В последний раз Ирина Лигере выходила на связь 18 июля около 17:00, с тех пор о ней ничего не известно. Она не вернулась на место жительства в Ригу, и ее местонахождение тоже неизвестно.

Приметы пропавшей женщины: рост - 168 см, худощавого телосложения, светло-серые короткие волосы, отсутствуют передние зубы, шрам на носу. Женщина передвигается с помощью пластмассовой трости. Была одета в темно-серую куртку, длинную юбку с цветочным узором, бежевые спортивные туфли. При себе была сумка.

Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация о возможном местонахождении женщины, звонить по номеру 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā