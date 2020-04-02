Полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка
Foto: Valsts policija

Рижский Кенгарагский участок Госполиции разыскивает пропавшую Лилию Львову. 1 апреля девочка 2007 года рождения вышла в магазин и не вернулась.

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Лилия пошла в магазин около 18:30, а последний раз ее видели в тот же день около 20:10 в центре Риги, в районе улиц Матиса и Тербатас.

Приметы: рост около 1,64 м, спортивное телосложение, коротко стриженные крашеные черные волосы. Была отдета в черную кожаную куртку, красную футболку, голубые джинсы и белую спортивную обувь.

Всех, кто видел Лилию, полиция просит звонить по номеру 67086800 или 110.

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