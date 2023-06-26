Полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка

Полиция разыскивает девочку 2010 года рождения. Ариана Лозовинска вышла из дома в Цекуле (Саласпилсская волость) и до сих пор не вернулась.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч, в носу пирсинг.

Всех, что видел девочку, полиция просит сообщать по номеру 67086678.