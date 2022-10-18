Полиция разыскивает пропавшую девушку

Вентспилсский участок полиции разыскивает пропавшую без вести Эвелину Бабаровску (2006 г.р.). В последний раз девушку видели 7 октября в Вентспилсе.
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Приметы: рост 1,70 см, худая, темные волосы.
Возможно была одета в темные джинсы, темную куртку, с собой розовая спортивная сумка.
Если вы видели эту девушку или знаете, где она может находиться, просьба обращаться в полицию по номеру 110.
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