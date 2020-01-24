Полиция разыскивает пропавшую неделю назад 15-летнюю девочку

Рижская полиция разыскивает родившуюся в 2004 году Анастасию Молчанову. 17 января она вышла из муниципального детского и молодежного центра Ziemeļi и с тех пор не вернулась.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, волосы светлые, выкрашенные в рыжеватый.

Она была одета в светло-серую с темными пятнами зимнюю куртку, черные джинсы и светлую спортивную обувь.

Полиция просит отозваться всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки. Информацию можно сообщить, позвонив по номеру 67086000 либо 110.