Полиция разыскивает пропавшую неделю назад школьницу
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Кулдигский участок) разыскивает Санни Марту Звирбуле (2005 г.р.), которую в последний раз видели 30 октября в Кулдигском крае (волость Лайду).

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Девочка может находиться в Риге.

Ее приметы: рост 166 см, среднего телосложения, волосы светлые, средней длины.

Была одета: куртка цвета хаки с капюшоном, серые брюки. На ногах темно-синие кроссовки. При себе может быть небольшая белая сумка на плечо.

Информацию о разыскиваемой школьнице полиция просит сообщать по телефону 110.


Полиция разыскивает пропавшую неделю назад школьницу
Foto: Valsts policija


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