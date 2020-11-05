Полиция разыскивает пропавшую неделю назад школьницу

Курземское региональное управление полиции (Кулдигский участок) разыскивает Санни Марту Звирбуле (2005 г.р.), которую в последний раз видели 30 октября в Кулдигском крае (волость Лайду).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Девочка может находиться в Риге.

Ее приметы: рост 166 см, среднего телосложения, волосы светлые, средней длины.

Была одета: куртка цвета хаки с капюшоном, серые брюки. На ногах темно-синие кроссовки. При себе может быть небольшая белая сумка на плечо.

Информацию о разыскиваемой школьнице полиция просит сообщать по телефону 110.





Foto: Valsts policija



