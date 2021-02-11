Полиция разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю девушку
Foto: Valsts policija

Северный участок Управления Госполиции Рижского региона разыскивает пропавшую Самира Буркевич. Девушка 2004 года рождения вышла из дома на улице Гауяс 9 февраля около 16:00, и до сих пор не вернулась.

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Приметы: рост 160 см, темные длинные коричневые волосы, светло-карие глаза.

Была одета в кофту цвета хаки и сапоги с кусочками меха, с собой был розовый рюкзак, в котором должна быть ID-карта и банковская карта на ее имя. Говорит по-латышски и по-русски. Может находиться у друга в Ауце (Добельский край).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Самиры, полиция просит звонить по номеру 67085921 или 110.

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