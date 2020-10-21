Полиция разыскивает пропавшую пенсионерку
Foto: Valsts policija

Рижский Курземский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести Надежду Бурунову 1934 г.р. 20 октября в 17.30 женщина вышла из своего дома на улице Риексту в Риге и отправилась в магазин. С тех пор о ее местонахождении информации нет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Приметы пропавшей женщины: рост 150 см, среднего телосложения, короткие седые волосы, имеются проблемы с памятью. Носит очки. Была одета в светлую куртку, с собой была черная сумка.

Если вам известно, где может находится пенсинерка, просьба звонить в полицию по номеру 110.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!