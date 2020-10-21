Полиция разыскивает пропавшую пенсионерку

Рижский Курземский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести Надежду Бурунову 1934 г.р. 20 октября в 17.30 женщина вышла из своего дома на улице Риексту в Риге и отправилась в магазин. С тех пор о ее местонахождении информации нет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Приметы пропавшей женщины: рост 150 см, среднего телосложения, короткие седые волосы, имеются проблемы с памятью. Носит очки. Была одета в светлую куртку, с собой была черная сумка.

Если вам известно, где может находится пенсинерка, просьба звонить в полицию по номеру 110.