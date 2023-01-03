Полиция разыскивает пропавшую перед Рождеством женщину

Сигулдский участок полиции разыскивает Вию Приедите (1948 г.р.), которую в последний раз видели утром 23 декабря в Сигулде, на ул. Лачплеша.
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Ее приметы: рост 173 см, худощавая, волосы рыжеватые. Носит очки.
У женщины могут наблюдаться проблемы со здоровьем.
В день исчезновения на пенсионерке была одежда черного цвета.
Информацию о разыскиваемой женщине просьба сообщать по телефону 110.
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