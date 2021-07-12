Полиция разыскивает пропавшую три дня назад пенсионерку

Управление Госполиции Рижского региона разыскивают Валентину Головачеву, 1938 г.р.

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9 июня около 11 утра пенсионерка вышла из своей квартиры в Олайне, на улице Стацияс. Она могла сесть в автобус Олайне-Рига на остановке Koledža, чтобы отправиться на Рижский центральный рынок.

Вероятно, она была одета в синий халат с белыми точками, на ногах были белые или оранжевые тапки. Передвигается медленно, возможно, с собой была трость.

Всех, кто видел женщину, полиция просит звонить по номерам 67086678, 20269017 или 110.