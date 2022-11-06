Полиция разыскивает пропавшую в Лиепае девочку

Курземское районное управление государственной полиции разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю Ксению Бернген. Девочка пропала в Лиепае днем ранее, в субботу.

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5 ноября около 14:00 Ксения Бернген вышла из своего дома на улице Талсу в Лиепае и домой с тех пор не возвращалась.

Приметы девочки: рост 179 см, распущенные волосы до плеч окрашены в светлые тона.

Особые приметы: шрамы на суставах предплечий.

Была одета в черную зимнюю куртку с капюшоном и синие джинсы (с прорехами на коленях), на ногах - черные спортивные туфли. С собой у пропавшей девочки была белая сумка через плечо.

Госполиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение Ксении Бернген, звонить по телефону 110.