Полиция разыскивает пропавшую в Милгрависе девушку

Полиция просит общественность помощи в розыске пропавшей Виктории Гринберги 1994 года рождения. Вчера, 16 октября, девушка покинула свое место жительства на ул. Эзера в Милгрависе и до сих пор не вернулась.

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Приметы девушки: рост 165 см, среднего телосложения, короткие темные волосы.

Была одета в черные брюки, черные туфли с розовыми шнурками, розовую куртку с элементами камуфляжа и розовую шапку. С собой была поясная сумка с черными и белыми пятнами. Девушка говорит по-русски.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 28328473 или 110.