Полиция разыскивает пропавшую в Риге девушку

Рижский Зиемельский участок Государственной полиции разыскивает Викторию Осипову (2004 г.р.), которая 7 февраля в 19.00 часов вышла из своего дома в Риге на улице Ледургас и пропала.

Приметы девушки: рост 153 см, крепкого телосложения, светлые длинные волосы.

Была одета в белую кофту с капюшоном, красный свитер, светлые брюки, на ногах - черная спортивная обувь, с собой - красный рюкзак.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию. Если вы знаете, где может находиться Виктория или располагает любой другой полезной информацией, просьба звонить в полицию по номерам: 67086000 или 110 или обращаться в ближайший полицейский участок.