Полиция разыскивает пропавшую в Риге женщину

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Лигу Барановску (1970 г.р.). В последний раз женщину видели на перекрестке улиц Бривибас и Тербатас в Риге.
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Приметы: рост 160-165 см, была одета в темные брюки, светлую кофту, красный платок.
Если вы располагаете информацией о местонахождении данной женщины, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67086000 или 110.
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