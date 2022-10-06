Полиция разыскивает пропавшую в Риге женщину

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Лигу Барановску (1970 г.р.). В последний раз женщину видели на перекрестке улиц Бривибас и Тербатас в Риге.

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Приметы: рост 160-165 см, была одета в темные брюки, светлую кофту, красный платок.

Если вы располагаете информацией о местонахождении данной женщины, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67086000 или 110.