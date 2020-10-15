Полиция разыскивает пропавшую женщину с годовалым ребенком
Foto: Valsts policija

Государственная полиция просит помочь в поисках пропавшей Лауры Паваре, 1987 года рождения, и ее годовалой дочери Аманды Паваре.

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Сегодня, 15 октября, в районе 10 часов утра женщина выехала с ребенком из дома на улице Рамавас в Кекаве на темно-синем автомобиле KIA ceed, и до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Приметы женщины: рост 170 см, черные, вьющиеся волосы, глаза серые, носит подтяжки. Была одета в фиолетовую куртку с капюшоном. На ребенке был желтый жилет и шапочка с бабочками.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, которая может помочь в поиске женщины и ребенка, полиция просит звонить по телефонам: 67085939; 110.

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