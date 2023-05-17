Полиция разыскивает пропавшую женщину с инвалидностью

Земгальский участок Управления Госполиции Рижского региона ищет пропавшую Римму Ковгане, 1971 г.р.. 15 мая около 12:30 она вышла из дома на улице Загеру и до сих пор не вернулась.

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Приметы: рост около 174 см, худая, коричневые волосы до плеч. На верхней губе слева родинка, под левым глазом — синяк.

Была одета в белый шерстяной свитер, черные штаны, черное пальто с капюшоном, белую спортивную обувь. С собой была черная сумка. У женщины могут быть проблемы со здоровьем, возможно, она не может сказать какую-либо информацию о себе, но с собой у нее может быть паспорт и инвалидное удостоверение.

Всех, кто видел женщину, полиция просит звонить по телефону 67085921 или 110.