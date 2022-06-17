Полиция разыскивает пропавшую женщину
Foto: Valsts policija

Земгальское региональное управление полиции просит отозваться всех, кто знает, где в данный момент может находиться женщина, изображенная на фотографии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Информацию просьба сообщать по телефонам: 63004231 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах