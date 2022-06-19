Полиция разыскивает пропавшую жительницу поселка Балдоне

Полиция Баложского участка Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавушую без вести Аниту Захарову (1968 года рождения) из поселка Балдоне под Ригой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

18 июня около 13.00 Анита Захарова покинула свой дом в Балдоне на улице Даугавас. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы женщины: рост 160 см, среднего телосложения, светлые волосы средней длины, хромает. Была одета в синюю джинсовую куртку, леггинсы и кроссовки золотистого цвета.

Госполиция призывает взглянуть на фотографию женщины и позвонить тех, кто ее видел или знает о ее местонахождении, по номеру 110.