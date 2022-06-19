Полиция разыскивает пропавшую жительницу поселка Балдоне
Foto: Anita Zaharova

Полиция Баложского участка Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавушую без вести Аниту Захарову (1968 года рождения) из поселка Балдоне под Ригой.

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18 июня около 13.00 Анита Захарова покинула свой дом в Балдоне на улице Даугавас. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы женщины: рост 160 см, среднего телосложения, светлые волосы средней длины, хромает. Была одета в синюю джинсовую куртку, леггинсы и кроссовки золотистого цвета.

Госполиция призывает взглянуть на фотографию женщины и позвонить тех, кто ее видел или знает о ее местонахождении, по номеру 110.

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