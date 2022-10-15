Полиция разыскивает сбежавших подростков

Государственная полиция разыскивает пропавших без вести Саниту Прилепищеву (2007 г.р.) и Маркуса Давидса (2008 г.р.), которые в пятницу, 14 октября в 19.45 покинули Аллажский центр поддержки семей и детей.

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Возможно, подростки находятся на Рижском железнодорожном вокзале. Если вы их видели или знаете, где они могут находиться, просьба обращаться в полицию по телефону 110.