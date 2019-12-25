Полиция разыскивает сбежавшую из кризисного центра девушку

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести жительницу Вентспилса Алису Миллер 2002 года рождения.

Девушка днем 24 декабря самовольно покинула кризисный центр Paspārne, который находится в Вентспилсе на улице Талсу, и отправилась в неизвестном направлении. По предварительной информации, Алиса могла поехать на автобусе в Тукумс или Ригу.

Приметы девушки: рост 1,65 метра, плотное телосложение, светлые волосы. Была одета в красную куртку, темно-синие джинсы и черную спортивную обувь.

Полиция просит отозваться любого, кто обладает информацией о возможном местонахождении девушки, позвонив по телефону 110.