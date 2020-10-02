Полиция разыскивает троих пропавших подростков

Валмиерский участок Управления Госполиции Видземского региона разыскивает подростков 2003 и 2005 года рождения. Ральф Дейвид Брокс, Элвийс Бенетис и Лаурис Ванагс не подавали о себе известий с 26 сентября 2020 года.

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Ральф Дейвид Брокс: рост около 185 см, худощавый, короткие волосы. Носит черную кепку с козырьком, горбится, был одет в сине-желтую куртку с капюшоном, темные спортивные штаны, черную спортивную обувь. Возможно, отправился в сторону Валки. У юноши есть склонность к бродяжничеству.

Элвийс Бенетис: рост около 170 см, худощавый, темные волосы. Был одет в темные спортивные штаны, синюю спортивную обувь с белой полоской и куртку с рисунком и белым капюшоном. Мог отправиться в сторону Лиепаи. Есть склонность к бродяжничеству.

Лаурис Ванагс: рост около 170 см, среднее телосложение, короткие волосы мышиного цвета. Был одет в серые штаны Adidas, белую футболку с черными буквами, черную куртку с надписью Star Wars, спортивную обувь Nike. Возможно, находится в Риге или Лиепае вместе с Бенетисом. Имеет склонность к бродяжничеству.

Всех, кто видел подростков, полиция просит звонить по номеру 64201354 и 110.