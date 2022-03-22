Полиция, Служба госбезопасности, Служба госдоходов: кто прослушивает латвийцев чаще всех
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В Бюро по защите Сатверсме (SAB) имеется оборудование, с помощью которого правоохранительные органы и органы государственной безопасности контролируют мобильные телефоны.

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Годовой отчет ведомства за 2021 год показывает, какие государственные органы чаще всего прослушивали телефонные разговоры.

В отчете также говорится, что в сферу компетенции и ответственности Бюро за защите Сатверсме входит правомерный контроль телефонных разговоров, защита технических параметров и методики телефонного контроля, а также защита полученной информации от несанкционированного разглашения до ее передачи субъекту оперативной деятельности.

По данным SAB, контроль над соответствием оперативной прослушки законам возложен на генерального прокурора, а также уполномоченных им прокурорах. Парламентский контроль осуществляет Комиссия Сейма по национальной безопасности.

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