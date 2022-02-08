Полиция сможет отлучать агрессивных лиц без заявления жертвы

Правительство во вторник, 8 февраля поддержало поправки, предусматривающие разрешить полиции отлучать агрессивно настроенных лиц без заявления пострадавшей стороны. Правила подготовлены, чтобы уточнить регулирование согласно поправкам к закону "О полиции".

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"Очень часто мы слышим рассказы о семьях, в которых насилие продолжается на протяжении многих лет, так как жертва живет в постоянном страхе, что после заявления станет еще хуже. Сотрудники полиции возвращаются в эти дома снова и снова - однако, без заявления пострадавшего их возможности ограничены. К сожалению, зачастую близкие и друзья жертвы также не могут помочь и вынуждены лишь смотреть на продолжающееся насилие. Данные поправки в законе позволят полиции действовать и прервать этот порочный круг", - указала министр внутренних дел Мария Голубева.

20 января Сейм поддержал данные поправки к закону "О полиции". Впредь сотрудники полиции на основании оценки рисков и без заявления пострадавшей стороны смогут требовать, чтобы агрессивно настроенный человек покинул дом, где проживает его жертва. До сих пор это было возможно лишь на основании заявления жертвы насилия.