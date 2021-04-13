Полиция со стрельбой и погоней задержала пьяного водителя

В минувшую пятницу полиция устроила в Екабпилсе погоню за водителем, находившимся за рулем в состоянии опьянения. Чтобы остановить машину, полицейским пришлось сначала стрелять в воздух, а затем по колесам.

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Как отмечает пресс-служба Земгальского регионального управления полиции, 9 апреля на ул. Виестура полиция решила остановить для проверки автомобиль Volvo V70, однако водитель проигнорировал требования и, увеличив скорость, поехал в сторону волости Калну.

Во время погони водителю неоднократно приказывали остановиться, однако он не реагировал, создавая на дороге опасные ситуации для других участников движения. Не помогли даже предупредительные выстрелы в воздух. После этого инспектор произвел три выстрела по задним колесам машины. Даже несмотря на это нарушитель проехал еще несколько километров.

При проверке в организме водителя 1993 г.р. констатировали 1,07 промилле, у него также не было прав. По данному делу начали уголовный процесс. Поскольку у полиции появились подозрения, что пассажир также может находиться под воздействием алкоголя, его доставили на экспертизу в медицинское учреждение. Находясь в больнице, мужчина сначала угрожал полицейскому, а затем на него напал и порвал форму. По этому делу также начат уголовный процесс.