Полиция сообщает о ложной информации об униженным сотрудниками правоохранительных органов инвалиде
Foto: LETA

Государственная полиция указывает на ложное сообщение о том, что в понедельник сотрудники правоохранительных органов якобы унизили инвалида в Мадоне. Об этом сообщает LETA.

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В социальных сетях распространилась информация о том, что в понедельник на автовокзале Мадоны сотрудники полиции якобы унизили инвалида второй группы и наложили на мужчину административный штраф в размере 50 евро за то, что он справил нужду в общественном месте.

Полиция отреагировала на запись в социальных сетях и проверила информацию о действиях полиции города на автовокзале.

В ходе разбирательств выяснилось, что запись в социальной сети не соответствовала действительности.

Государственная полиция призывает население критически оценивать информацию, которая публикуется разными людьми в интернете, и не делиться непроверенными новостями, чтобы не распростронять дезинформацию.

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Госполиция Мадона
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