Полиция уделит повышенное внимание авто с подозрительными знаками и символикой в поддержку агрессии Кремля
Foto: Valsts policija

Для предотвращения возможных провокаций Государственная полиция будет уделять повышенное внимание автомобилям с различными подозрительными надписями, в том числе с буквами Z, V, а также другими буквами типа О, Х и А. Также будут фиксировался автомобили с символикой и флагами ДНР (Донецкая Народная Республика), ЛНР (Луганской Народной Республики) и СССР.

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Об этом Государственная полиция сообщила в своем аккаунте на Facebook.

Водителей таких автомобилей будут останавливать и проверять.

Государственная полиция призывает жителей не участвовать в провокациях. Также правоохранительные органы просят сообщать в полицию о замечанных автомобилях или других объектах, на которых знаки или символы, поддерживающие агрессию Кремля. Об этом необходимо необходимо немедленно информировать полицию по телефону 110!

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