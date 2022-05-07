Полиция успешно борется с наркотиками, изучая содержимое канализации
Foto: PantherMedia/Scanpix

Государственная полиция в борьбе с наркотиками с 2019 года успешно использует мониторинг сточных вод, сообщил агентству ЛЕТА начальник 2-го отдела управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции Сандис Радзиньш.

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Лабораторные анализы для нужд латвийской полиции проводит расположенный в Бельгии Европейский центр по мониторингу наркотиков и наркомании.

Как отметил Радзиньш, такой мониторинг позволяет полиции подтвердить или, наоборот, опровергнуть прогнозы и тенденции незаконного оборота наркотиков. "Например, в выходные дни в сточных водах больше появляется веществ группы амфетаминов, кокаина и таблеток МДМА", - рассказал он.

Как показывает опыт других стран, благодаря мониторингу сточных вод полиции удается успешно ликвидировать лаборатории по производству наркотиков.

В то же время, как указал представитель полиции, мониторинг не позволяет отследить путь наркотиков "до конкретной квартиры", но помогает понять общие тенденции на рынке и дает стратегическую информацию, которую можно использовать для планирования дальнейшей работы по борьбе с наркотиками.

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