Полиция установила причину смерти двух человек на пароме Tallink

20 октября на пароме Tallink Silja Europa было обнаружено два тела. Выяснилось, что это были граждане Финляндии, они оба скончались из-за проблем со здоровьем.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Кристьян Лукк подтвердил, что оба финна скончались в связи c проблемами со здоровьем. Точную причину он назвать не смог.

Полиция также отметила, что смерти не связаны между собой — это было лишь стечение обстоятельств. Третьи лица не замешаны ни в одной из смертей. Как известно полиции, погибшие люди не были знакомы.

Как сообщалось ранее, первое тело нашли 20 октября 2019 года, около 3 часов ночи. Это была 25-летняя женщина. Никаких признаков насилия выявлено не было.

Второй труп был найден около 5 утра. Погиб 21-летний мужчина. Следов насилия также не было. Оба погибших были гражданами Финляндии. Их тела нашли в своих каютах.