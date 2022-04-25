Полиция устроила погоню за пьяным водителем: его остановили только выстрелы

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 23 апреля сотрудники Бауского участка полиции в ходе погони остановили водителя, который управлял автомобилем в пьяном виде.

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Как отмечает ЗРУП, 23 апреля полицейские, контролирующие безопасность движения на дороге Иецава — Стелпе, заметили автомобиль Ford Mondeo, ехавший с дальним светом в светлое время суток. Когда стражи порядка попросили водителя остановиться, он увеличил скорость и попытался скрыться.

Работники ЗУРП бросились в погоню, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, также они повторяли требование остановиться. Однако водитель вместо разрешенных 90 км/ч разогнался до 182 км/ч, а затем скинул скорость, когда машина оказалась на грунтовом покрытии. Полицейский, убедившись, что поблизости никого нет, сделал три предупредительных выстрела в воздух и пять по задним колесам машины.

При проверке оказалось, что у водителя нет прав, кроме того, в его организме констатировали 0,84 промилле алкоголя. В отношении 32-летнего водителя начат уголовный процесс. Известно, что ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения. Также в отношении нарушителя начаты два административных процесса.