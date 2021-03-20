Полиция устроила погоню за пьяным водителем: юноша на Audi врезался в забор
Foto: LETA

В минувший четверг полиция устроила в Лудзе погоню за юным водителем, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь скрыться на Audi A4 от преследователей, юноша врезался в забор.

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Патрулирующие улицы города полицейские обратили внимание на машину, поскольку им показался подозрительным стиль вождения. Едва увидев полицию, водитель Audi A4 попытался скрыться, но вскоре совершил аварию.

За рулем автомобиля оказался юноша 2002 г.р., против которого 23 ноября прошлого года уже был начат уголовный процесс за управление транспортным средством под влиянием алкогольных, наркотических или психотропных веществ. На этот раз водитель снова сел за руль, будучи пьяным — в его организме констатировали 1,15 промилле.

В отношении водителя начаты административные процессы. Также ему грозит и уголовная ответственность.

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rus.DELFI.lv

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