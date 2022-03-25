Полиция устроила погоню за пьяным водителем

В минувшую среду сотрудники Госполиции при патрулировании в Вайнеде на улице Санаторияс заметили автомобиль VW, который вилял по дороге.

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Как отмечает "Курземес вардс", стражи порядка, включив маячки и специальный звуковой сигнал, дали указание водителю остановиться, но он не реагировал и начал убегать.

На повторные указания водитель не реагировал, пока машину не остановили на улице Театра. Полицейские проверили личные данные водителя и констатировали, что у него нет вредительских прав, а также в его выдохе было констатировано 1,79 промилле.

Начат уголовный процесс за управление транспортным средством без прав, будучи в нетрезвом состоянии, и процесс административного нарушения за побег.