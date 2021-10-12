Полиция устроила погоню за водителем-нарушителем: общий штраф составил 1920 евро

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 9 октября сотрудники Госполиции заметили на 67-м км дороги Вецумниеки — Нерета — Субате автомобиль Hyundai Coupe, водитель которого превысил допустимую скорость: он разогнался до 131 км/ч на участке, где разрешено 90 км/ч.

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Также полицейские обратили внимание, что на машине нет госномеров, Водитель проигнорировал просьбы полиции остановиться и решил скрыться. После этого полицейские начали преследование с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

В ходе преследования нарушитель неоднократно сворачивал в лесные массивы, на сельские дороги, луга и продолжал путь по бездорожью. Когда же он наконец заехал в лесную чащу, то не стал выключать двигатель, а продолжал движения вперед-назад. Чтобы его задержать, инспекторам пришлось применить перечный газ.

При проверке в организме водителя (1999 г.р.) констатировали 1,17 промилле алкоголя. Кроме того, у него не оказалось водительских прав, а машина была без техосмотра и страховки.

За игнорирование требований полиции водителя оштрафовали на 150 евро, за управление транспортным средством, на котором нет госномеров, еще 40 евро, за управление автомобилем, у которого нет страховки, 100 евро, за неподчинение лицам, которые имеют право

проверять документы водителя, а также за отказ остановить транспортное средство по приказу полиции — еще 1550 евро. За это также наложен запрет на управление транспортным средством на 5 лет.

Также нарушителю необходимо заплатить 80 евро за превышение скорости. Общая сумма штрафов составила 1920 евро. В полиции отметили, что в отношении водителя начат и уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав.