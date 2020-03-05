Полиция устроила в Риге погоню за BMW: в машине нашли, возможно, наркотики

Вечером 3 марта сотрудники экипажа Патрульной полиции во время патрулирования в микрорайоне Плявниеки заметили на перекрестке улиц Лубанас и Илукстес подозрительный автомобиль BMW. Судя по манере вождения, водитель мог находиться под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Проверив базу данных, полицейские выяснили, что у машины нет страховки OCTA. После этого было принято решение остановить автомобиль для проверки, однако водитель BMW проигнорировал неоднократные просьбы стражей порядка и попытался скрыться.

На ул. Краста машина врезалась в ограждения, после чего из нее выбежали водитель с пассажиром и попытались сбежать. В итоге, их удалось задержать с применением физической силы и спецсредств. При проверке в салоне машины нашли вещество, возможно, наркотики. Как отмечают в полиции, их направили на экспертизу.

Также было установлено, что за рулем BMW находился юноша 2001 г.р., у которого нет водительских прав. Вместе с пассажиром его направили на экспертизу, чтобы установить, не был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По делу начат уголовный процесс.